شكرا لبحثكم عن خبر فيديو : إخراج فتاة على قيد الحياة، من تحت الأنقاض في تركيا بعد 11 يومًا من الزلزال المدمر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت فرق الإنقاذ، من إخراج فتاة على قيد الحياة، من تحت الأنقاض في بعد 11 يومًا من ال المدمر.

وقالت وسائل إعلام إن الفرق المتخصصة، أنقذت شابة تبلغ من العمر 17 عاماً من تحت الأنقاض في تركيا الخميس بعد 11 يوماً على الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في 6 فبراير، بقوة 7.8 درجات.

وكانت ألينا أولمز، قد دفنت تحت أنقاض المبنى الذي كانت تسكن فيه في كهرمان مرعش جنوب تركيا طوال 248 ساعة، وصمدت على قيد الحياة، طوال المدة المذكورة، على الرغم من البرد وعنف الزلزال الذي أودى بأكثر من 36 ألف شخص في تركيا.

وأفاد أحد عمّال الإغاثة لوكالة فرانس برس إنها كانت واعية أثناء إنقاذها وتمكنت من إغلاق وفتح عينيها بناء على تعليمات الفرق الطبية.

وقَبَّل عمها المتطوعين الذين أنقذوها واحدًا تلو آخر. وقال اسماعيل وهو عامل إغاثة "نحن سعداء جداً. رؤية فرحة العائلة أمر لا مثيل له".

وما زال متطوعون غالبيتهم عمال مناجم أتوا من مدن مختلفة في البلاد يحاولون العثور على ناجين تحت الأنقاض.

وقال علي أكدوغان أحد عمال المناجم "سيقول لكم جميع عمال المناجم إننا جئنا إلى هنا على أمل سماع صوت أحد الناجين".

وأضاف "حتى لو سمعنا صوت قطة، نحاول أن ننقذها".