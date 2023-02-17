شكرا لبحثكم عن خبر يمني يتزوج طفلة أصغر منه بـ 63 ســـــنة .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في أحدت زواج القاصرات، أفاد ناشطون، بزواج مسن في الـ73 من عمره، بطفلة تبلغ من العمر عشر سنوات. الحادثة، وقعت في قرية الوادي، التابعة لعزلة مسور، في محافظة ريمة. أما الزوج المسن فيدعي، مجاهد مهدي المسوري، وكتب عقد الزواج، الأمين الشرعي، قاسم صالح السيله. ويواجه اليمن ارتفاعا "مروعا" في حالات زواج الأطفال، في وقت قدرت اليونسيف أن أكثر من 4 ملايين طفل تزوجوا قسرا في البلاد العام الماضي. كما أفادت المنظمة في تقرير آخر أن نسبة الفتيات المتزوجات دون سن الثامنة عشر في اليمن بـلغت 32 في المائة. وقالت إن زواج الأطفال في اليمن تعد من أعلى معدلات زواج الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

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