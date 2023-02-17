شركات ملاحية تعلن تحويل شحناتها إلى ميناء الحديدة غداة تحذير الحكومة اليمنية

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شركات ملاحية تحويل شحناتها إلى ميناء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، غداة تحذير الحكومة اليمنية المعترف بها.

وقالت الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء، إنها تلقت مذكرات من شركات ملاحية بخصوص قبول أي طلبات شحن إلى ميناء الحديدة واستعدادها التام لتحويل الشحنات الحالية المتواجدة في موانئ الترانزيت إلى ميناء الحديدة بحسب طلب التجار.

وبينت بأن الشركات هي الشرق الأوسط للملاحة المحدودة و الحديدة للملاحة والنقل و سبأ العالمية للملاحة والحلال للملاحة المحدودة.

يأتي ذلك غداة تحذير مشترك لوزارتي النقل والصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها والغرف التجارية الصناعية في للشركات من تحويل مسارها نحو ميناء الحديدة.

وقالت في البيان المشترك، إنه لا وجود لتعديل في إجراءات دخول البضائع لموانئ البلاد المختلفة بما في ذلك ميناء الحديدة، وإن الحكومة ستعلن عن إجراءات لإعادة تنظيم حركة التجارة في مختلف الموانئ.

وكان حديث رئيس الغرفة التجارية بعدن أبو بكر باعبيد عن بدء السفن التجارية لتحويل مسارها من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، فجَّر حالة من الجدل بين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحول الأمر إلى هجوم شرس ضد الحكومة المعترف بها والتحالف العربي.

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