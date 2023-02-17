شكرا لبحثكم عن خبر إعلان يمني عن أول أيام شهري شعبان ورمضان وعدد ساعات الصيام لهذا العام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن فلكيان يمنيان، عن أول أيام شهري شعبان ورمضان لهذا العام 1444ه.

وقال الفلكي أحمد الجوبي، إن أول أيام شهر شعبان 1444ه‍ـ سيصادف يوم الثلاثاء القادم، فيما يوم الإثنين هو اليوم الأخير من شهر رجب.

وكان الفلكي محمد عياش، أعلن في وقت سابق، عن أن غُرة شهر رمضان لهذا العام ١٤٤٤ ستكون مع يوم الخميس ٣/٢٣، وعدد أيامه ٢٩؛ حسب الحساب الفلكي.

وأضاف: بداية شهر شعبان الثلاثاء ٢/٢١، وعدد أيامه ٣٠ يوما.

ويصل عدد ساعات الصوم بتوقيت القاهرة أول أيام شهر رمضان 2023، إلى 15 ساعة و 25 دقيقة، وفقا لما ورد في الحسابات الفلكية.