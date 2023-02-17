شكرا لبحثكم عن خبر المشاط و4 قيادات في مليشيا الحوثي يستلمون مرتبات موظفي الدولة بالدولار شهريا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
يتقاضى مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، و4 قيادات في مليشيا الحوثي مرتبات موظفي الدولة شهريا بمبلغ يصل إلى نحو 25 مليون دولار.
وذكرت وسائل إعلام أن القيادي الحوثي المشاط يحصل على 3.5 مليون دولار شهريا من عائدات النفط والاتصالات.
وبينت بأن القيادي البارز في المليشيا محمد علي الحوثي يحصل على 3 ملايين دولار شهريا، و عبد الكريم الحوثي المعين وزير لداخلية الجماعة والحاكم الفعلي لصنعاء يحصل أيضا على 3 ملايين دولار شهريا.
وأوضحت بأن عبد الخالق الحوثي ويحيى الحوثي شقيقا زعيم المليشيا يحصلان على 4 ملايين دولار شهريا.
ويعيش موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة جراء إنقطاع مرتباتهم منذ سبتمبر 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر المشاط و4 قيادات في مليشيا الحوثي يستلمون مرتبات موظفي الدولة بالدولار شهريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.