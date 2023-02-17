شكرا لبحثكم عن خبر المشاط و4 قيادات في مليشيا الحوثي يستلمون مرتبات موظفي الدولة بالدولار شهريا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يتقاضى مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، و4 قيادات في مليشيا الحوثي مرتبات موظفي الدولة شهريا بمبلغ يصل إلى نحو 25 مليون دولار.

وذكرت وسائل إعلام أن القيادي الحوثي المشاط يحصل على 3.5 مليون دولار شهريا من عائدات النفط والاتصالات.

وبينت بأن القيادي البارز في المليشيا محمد علي الحوثي يحصل على 3 ملايين دولار شهريا، و عبد الكريم الحوثي المعين وزير لداخلية الجماعة والحاكم الفعلي لصنعاء يحصل أيضا على 3 ملايين دولار شهريا.

وأوضحت بأن عبد الخالق الحوثي ويحيى الحوثي شقيقا زعيم المليشيا يحصلان على 4 ملايين دولار شهريا.

ويعيش موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة جراء إنقطاع مرتباتهم منذ سبتمبر 2016.