شكرا لبحثكم عن خبر من الأسوأ بينهم؟.. مسؤول أمريكي يكشف أسماء 5 أكبر مجرمي حرب في العالم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن المرشح الديمقراطي لمنصب حاكم ولاية كنتاكي جيفري يانغ أنه يجب على جو بايدن ولويد أوستن وجيك ساليفان وإنتوني بلينكن وفيكتوريا نولاند أن يستقيلوا من مناصبهم لارتكابهم جرائم حرب.

وكتب يانغ في تغريدة على "تويتر": "يعد (وزير الدفاع الأمريكي) لويد أوستن واحدا من أسوء وأقوى مجرمي الحرب في العالم في الوقت الحالي. ويجب إقالته من منصبه وتوجيه اتهامات إليه رسميا وذلك إلى جانب (الرئيس الأمريكي جو) بايدن و(رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي جيك) ساليفان و(وزير الخارجية الأمريكي أنتوني) بلينكن و(نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا) نولاند".

ويعرف يانغ بتصريحاته شديدة اللهجة تجاه السلطات الأمريكية. فمثلا دعا في 14 يناير الماضي لإقالة بايدن على الفور لارتكابه جرائم حرب في أوكرانيا واليمن وسوريا والعراق والدول الأخرى وكذلك مواصلة الحرب بالوكالة ضد روسيا.

وصرح يانغ أن كل الرؤساء الأمريكيين دون استثناء منذ عام 1945 أصبحوا مجرمي حرب. كما انتقد البيت الأبيض بسبب دعمه لأوكرانيا وتزويدها بالسلاح.

المصدر: نوفوستي