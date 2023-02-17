شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 3 دول غربية تدين الحوثي وتؤكد الالتزام بحل سياسي لأزمة اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدان سفراء 3 دول غربية الهجمات الحوثية على البنى التحتية اليمنية، والإجراءات التي تهدد العملية السلمية وتسبب بالضرر الاقتصادي لكل اليمنيين وتفاقم الوضع الإنساني.

جاء ذلك خلال اجتماع سفراء المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا المعتمدين لدى اليمن لمناقشة الشؤون ذات الأهمية في اليمن وخصوصا الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان نحو حل سلمي عبر المناقشات مع الحوثيين بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غرونبرغ والحكومة اليمنية.

وطالب السفراء، مليشيات الحوثي بالتوقف عن المزيد من الهجمات التي تطال البنى التحتية المدنية، مشددين على الالتزام بحل سياسي شامل للصراع في اليمن.

وبحسب بيان نشرته السفارة الأمريكية في اليمن، فإن السفراء سيستمرون في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي بعدن من خلال تبنيهم للإجراءات الضرورية الهادفة إلى استقرار الاقتصاد اليمني، وسيعملون مع المجتمع الدولي الموسع وذلك لحشد الدعم لليمن، إذ إن الدعم الاقتصادي العاجل ضروري لمنع المزيد من تدهور الوضع الاقتصادي.

ويمتلك اليمن من الموارد الطبيعية التي تمكنه من تلبية احتياجات ما يحتاجه مواطنوه إذ ما تمكن من استئناف تصدير النفط والغاز دون التعرض لهجمات من الحوثيين.

وأعرب السفراء الثلاثة عن قلقهم نتيجة الوضع الإنساني الخطير في اليمن حيث إن 17 مليونًا من اليمنيين الأكثر ضعفا يحتاجون للمساعدة خلال عام 2023.

ويطالب السفراء جميع الأطراف السماح بحرية الحركة وإزاحة العوائق ليتمكن المعنيون من الوصول إلى ذوي الحاجات إذا أن العوائق والتدخلات وعدم توافر الأمن يستمر في الحد من عمليات تقديم المساعدات مما يستوجب إزالتها لتفادي المعاناة غير المحتمة لليمنيين الأكثر ضعفا.

وفي هذا الإطار فإن القيود التي فرضت على النساء وخصوصا اللاتي يعملن في المجال الإنساني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يجب إزالتها لأنها تعرض العملية الاستجابة الإنسانية للخطر.

وختاما، يؤكد السفراء الثلاثة على التزامهم بحل سياسي شامل للصراع في اليمن ويعبرون عن دعمهم الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة والحكومة اليمنية كما يدعمون الجهود التي تسعى إلى تأسيس محادثات يمنية يمنية تحت إشراف الأمم المتحدة ووقف إطلاق النار في كل أرجاء البلاد، كما يطلب السفراء من الحوثيين تقديم مصلحة الشعب اليمني والانخراط البناء مع جميع الأطراف في جهودهم لتحقيق السلام.