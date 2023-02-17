اخبار الخليج / اخبار اليمن

نجم شعب إب "أكرم الورافي" ينجو من موت محقق أثناء تدريباته مع الفريق

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - نجا أكرم الورافي، نجم المنتخب اليمني المعتزل، من الموت بعد تعرضه لحادث تصادم مع زميل له، أثناء ممارسته لكرة القدم في مدينة أب وسط اليمن.

وقال مصدر طبي، إن الورافي نقل إلى أحد المستشفيات في المدينة وأجريت له فحوصات طبية كشفت عن إصابته بنزيف حاد في الطحال، إضافة إلى تأثر البنكرياس.

وقال المصدر إن الطاقم الطبي باشر مهمته لإنقاذ الورافي بإجراء عملية جراحية عاجلة وإخراج الدم المتجلط من تجويفه البطني.

وأوضح أن الحالة الطبية لمدرب الفئات السنة بنادي شعب أب حاليا ونجم المنتخبات اليمنية وأندية شعب أب والهلال والعروبة والصقر، باتت مستقرة.

والورافي من نجوم منتخب أمل الكرة اليمنية الذي تأهل وشارك في نهائيات كأس العالم للناشئين بفنلندا 2003.

كورة

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا