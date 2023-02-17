اليمن.. مقتل مدنيين بانفجار مقذوفين من مخلفات الحرب في حجة ومأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مدني وطفل بانفجار مقذوفات من مخلفات الحرب في حادثتين منفصلتين بمحافظتي حجة (شمال غرب)، ومأرب (شرق اليمن).



وذكر المرصد اليمني للألغام في تقرير له عن الخسائر البشرية من ضحايا انفجار الألغام والمتفجرات خلال الـ 72 الساعة الماضية، أن مدنياً قتل بانفجار جسم حربي في مديرية عبس بمحافظة حجة.



وأضاف أن طفلاً قُتل هو الآخر بانفجار قذيفة من مخلفات الحرب في مديرية رحبة في مأرب، ضمن حصيلة شملت أيضاً سقوط سبعة قتلى وجرحى جميعهم من الأطفال في ثلاث حوادث منفصلة بمحافظة الحديدة غربي البلاد.



ومنذ مطلع العام الجاري، تصاعد ضحايا الألغام والمتفجرات في اليمن حيث قتل وأصيب العشرات في عدة محافظات يمنية وفقاً لإحصاءات المرصد.

