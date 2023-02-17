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شاهد – الصاروخ هيفاء وهبي خطفت جمهور سما المصري و ” قلعت الهدوم” بشكل فاضح لإظهار التاتو الجديد لجمهورها

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فنون - امير التهامي - نشرت الفنانة والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت هيفاء وهبي باطلاله جرئية، مرتدية جمبسوت ستان وقامت بفتحه حيث كان ترتدي تشيرت من اللون الاوف وايت والمكشوف من منطقة الصدر، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها على ظهرها وكشفت عن تاتو الموجود على ظهرها معلقة: كن سبب سعادتك

وعلق الكثير  من جمهورها على هذه الصور مثل انخلقتي عشان تخلي الكون كلو happy- طاقه ايجابيه كلها سعاده

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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