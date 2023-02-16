شكرا لبحثكم عن خبر تركيا..شاهد: انتشال مسنّ من تحت الأنقاض وهو يدخن سيجارة (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتشلت فرق الإنقاذ في ولاية أديامان التركية مسنّا من تحت الأنقاض بعد 3 أيام على الزلزال وهو يدخن سيجارته، وسط دهشة الجميع.

وأكدت وسائل إعلام تركية، إن سونر توغتكين، الرجل الذي تم إخراجه من تحت الأنقاض في أديمان بعد 3 أيام خرج وفي فمه سيجارة.

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وقال لفرق الإنقاذ: "كان معي تحت الأنقاض ماء وتبغ، من كثرة تدخيني انتهى الغاز في ولاعتي بعد فترة، لذا قمت بتكسير بطاريات جهاز تحكم التلفزيون وإخراج أسلاكها وضربها ببعض إلى أن استطعت إشعال النار وحللت هذه المشكلة".