شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبحث مجالات الدعم الاوروبي لمسار الاصلاحات الشاملة في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بروكسل :

التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس ومعه عضو المجلس فرج البحسني، المفوضة الاوروبية للشراكات الدولية، جوتا أوربيلينين، في اليوم الاخير من زيارته لمقر الاتحاد الاوروبي بمملكة بلجيكا الصديقة.

وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الاوضاع المحلية، والضغوط الاوروبية المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية الارهابية على التعاطي الجاد مع جهود إحلال السلام، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح النظام الايراني ومشروعه التخريبي في المنطقة.

كما تطرق اللقاء إلى الاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والتحديات التي تواجهها الدولة اليمنية للتخفيف من المعاناة الانسانية في اعقاب الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وامدادات الطاقة العالمية، والدور الاخوي المشرف لدول تحالف دعم الشرعية في الحد من تداعيات تلك الاعتداءات الكارثية.

واشاد فخامة الرئيس بالموقف الاوروبي الى جانب الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة مسار السلام، والاستقرار والتنمية في البلاد، معربا عن امله بشراكة ودعم اوروبي اوسع في مختلف المجالات.

من جانبها اكدت المفوضة الاوروبية للشراكات الدولية التزام الاتحاد الاوروبي بدعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة من خلال حزمة اكبر من المساعدات الانسانية، والانمائية الاكثر استدامة.

كما اكدت المسؤولة الاوروبية استعداد الاتحاد الاوروبي تقديم المساعدة التقنية والفنية اللازمة لتعزيز الاصلاحات المؤسسية، والاقتصادية الشاملة في اليمن.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وسفير اليمن لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الاوروبي، محمد طه مصطفى