شكرا لبحثكم عن خبر محافظ عدن يشكل لجنة للتحقيق في حادثة ميناء الزيت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه وزير الدولة محافظ العاصمة رئيس اللجنة الامنية بالعاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للتحقيق بحادثة منع ممثلي البرنامج السعودي ووكيل العاصمة الأستاذ محمد نصر شاذلي وقيادة الموسسة العامة للكهرباء من الدخول الى ميناء الزيت لمراسيم تسليم واستلام منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية والمخصصة لمحطات الطاقة . وشدد لملس على محاسبة المسؤولين عن ما حدث صباح اليوم في بوابة الميناء وإتخاذ إجراءات رادعة ضد تلك الحادثة مؤكدا إنها أعمال فردية لاتمثل السلطات الأمنية ولا المحلية . كما قدم الأستاذ أحمد حامد لملس للأشقاء بالمملكة العربية السعودية اعتذاره عما حدث من قبل أفراد حراسة بوابة الميناء وثمن جهود المملكة العربية السعودية في تقديم الدعم والمساندة المستمرة لأبناء العاصمة عدن وأكد أن السلطة المحلية حريصة توفير الأجواء المناسبة لتيسير وتسهيل أعمال الصندوق السعودي الذي يقدم خدماته في شتى القطاعات دعمًا للمواطنين في المناطق والمحافظات المحررة.

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ عدن يشكل لجنة للتحقيق في حادثة ميناء الزيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.