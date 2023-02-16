أمريكا وبريطانيا وفرنسا تدعو مليشيا الحوثي إلى وقف هجماتها ضد منشآت النفط اليمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا المعتمدين لدى اليمن في بيان مشترك صادر عنهم اليوم الخميس، مليشيا الحوثي إلى وقف الهجمات التي تستهدف المنشآت النفطية اليمنية.



وقال البيان إن الدول الثلاث تدين الهجمات الحوثية على منشآت النفط والبنى التحتية التي تسبب الضرر الاقتصادي، مطالبة الحوثي بالتوقف عن الإجراءات التي تهدد العملية السلمية وتلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني.



وأكد البيان دعم الدول الثلاث للمجلس الرئاسي والبنك المركزي اليمني في عدن، مشيرا إلى أن تصدير النفط والغاز تمكن الحكومة من تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.



وطالبت الدول الثلاث مليشيا الحوثي بتقديم مصلحة الشعب اليمني والانخراط في محادثات جادة لتحقيق السلام الشامل في اليمن.



وأكدت التزامها بدعم حوار يمني يمني تحت إشراف الأمم المتحدة، وأكدت أنها تتابع الجهود التي تبذلها السعودية وعمان مع الحوثي في مسقط.