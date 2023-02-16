عدن.. مليشيات الانتقالي تمنع ممثلي البرنامج السعودي من دخول ميناء الزيت

المنامة - ياسر ابراهيم - أفشلت مليشيا المجلس الانتقالي، الثلاثاء، إجراءات استلام الدفعة الثالثة من المشتقات النفطية السعودية المخصصة لقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.



وقالت مصادر حكومية لـ"يمن شباب نت" إن مليشيا الانتقالي منعت دخول ممثلي البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن ومسؤولي السلطة المحلية والطواقم الإعلامية من الدخول إلى ميناء الزيت في مديرية البريقة حيث رست الباخرة.



وأضافت أن إفشال المليشيا لإجراءات استلام شحنة الوقود كان مفاجئا، وذلك احتجاجا على قطع الجانب السعودي لرواتب منتسبي مليشيا المجلس الانتقالي.



وذكرت المصادر، وزير الدولة ومحافظ عدن احمد لملس وجه بالتحقيق في واقعة منع ممثلي البرنامج السعودي من الدخول إلى ميناء الزيت وقدم اعتذاره للجانب السعودي عما حدث.



يشار إلى أن رواتب مليشيا المجلس الانتقالي التي كانت تلتزم بها المملكة العربية السعودية تحت إدارة الجانب الإماراتي قد توقفت منذ تسعة اشهر بشكل نهائي وذلك بعد مرورها بفترة تقطع منذ العام 2019.