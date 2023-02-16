مقتل ستة جنود من قوات الانتقالي بانفجارين منفصلين شرقي محافظة أبين

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل ستة جنود من قوات المجلس الانتقالي، يوم الخميس، بانفجار عبوتين ناسفتين بمديرية مودية شرقي محافظة أبين جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن عبوة ناسفة انفجرت فور مرور دورية عسكرية لقوات الانتقالي في طريق ترابي قرية امبقيرة مدخل وادي عومران شرقي مديرية مودية ما أدى إلى مقتل أربعة جنود.



وأضافت أن سيارة إسعاف قدمت إلى موقع الحادث لإسعاف المصابين ونقل الجثامين إلا إنها هي الأخرى تعرضت لانفجار عبوة ناسفة ثانية أسفرت عن مقتل جنديين كانا على متن السيارة.



ويشار إلى أن هذا الاستهداف الذي استهدف قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا، هو الثاني من نوعه منذ بداية الشهر الجاري.

