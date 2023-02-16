شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللجنة الوطنية للتحقيق تنفذ نزولًا ميدانيًا إلى قرى التعزية وصبر الموادم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، نزولًا ميدانيًا إلى قرى وادي هارب، والمليحة، وشارع الثلاثين، والجبلين بمديرتي التعزية وصبر الموادم بمحافظة تعز.

اللجنة الوطنية للتحقيق تنفذ نزولًا ميدانيًا إلى قرى التعزية وصبر الموادم

واستمع فريق اللجنة، لعدد من ضحايا القصف العشوائي للمساكن والقنص المباشر للمدنيين، وانفجار الألغام الفردية التي تم زراعتها جوار آبار المياه والأراضي الزراعية وأماكن الاحتطاب.

كما قام الفريق. بفحص الأدلة والمستندات لأكثر من (70) واقعة انتهاك كان اغلب ضحاياها من النساء والأطفال والمسنين، ومعاينة المنازل المتضررة من العمليات العسكرية الأخيرة برغم الهدنة الإنسانية، والوقوف على الوضع الذي يعيشه المدنيين في تلك القرى، وتدوين احتياجاتهم الإنسانية والأمنية.