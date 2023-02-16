شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لملس يؤكد دعمه للشباب والرياضيين ويوجّه بالترتيب الجيد للنشاط الرياضي الرمضاني بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس، دعمه للشباب والرياضيين، وكل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز قدرات الشباب وينمي مهاراتهم، وقضاء أوقات فراغهم في ما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعاتهم.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، وكيل وزارة الشباب والرياضة خالد خليفي، ومدير مكتب الشباب الرياضة بعدن الكابتن وجدان شاذلي، لمناقشة البرنامج الخاص بعمل مكتب الشباب للعام 2023، والموازنة المقترحة وطبيعة الفعاليات والجهات والهيئات المشاركة.

كما أكد لملس، على أهمية الاهتمام الكامل بالرياضة في عدن والترتيب الجيد لإقامة أنشطة رمضانية على مستوى المديريات والأحياء السكنية، والعمل المشترك على إقامة ملاعب لكرة طائرة في عموم المديريات بواقع 10 ملاعب في كل مديرية خلال الفترة القليلة القادمة.

