شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. نفس وفاة اعلامي عدني في سويسرا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نحن هنا من سويسرا ناكد للجميع ولمحبي الاعلامي نزار الماس بانه حي يرزق ولا صحة للاخبار المتداولة بوفاته او انه في موت سريري

صحيح ان حالته بعض الشئ حرجة لكنه يقاوم وشبابنا هنا في سويسرا يتابعوا حالته مع الأطباء في اثينيا وعن امكانية نقله للعلاج في مشافي سويسرا

الى كل محبيه دعواتكم للإنسان نزار الماس بالشفاء

حسين معﻷوي