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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الاوتشا) في اليمن ساجد محمد، جهود حشد التمويلات لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2023م.

باصهيب يبحث مع (الاوتشا) ورعاية الأطفال ونداء جنيف تدخلاتها في بلادنا

وتطرق اللقاء، إلى أدوار الاوتشا في دعم العمل الإنساني، والجهود المشتركة بين الجانبين من أجل الانتقال إلى تنفيذ تدخلات أكثر ديمومة تلبي احتياجات وأولويات الوضع الصعب الراهن وتخفف من معاناة المتضررين جراء الأوضاع والحرب في البلاد.

كما بحث نائب وزير التخطيط، اليوم، مع مدير منظمة رعاية الأطفال في اليمن راما هانسراج، مستوى التدخلات في مجال رعاية الطفولة، وأيضا ناقش الدكتور باصهيب، اليوم، مع مدير منظمة نداء جنيف في اليمن أحمد حسن، سير عمل المنظمة وتنفيذ أنشطتها وفقًا للاتفاقيات بهذا الصدد.

وأكد باصهيب، حرص الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي على تنسيق الجهود مع المنظمات الدولية العاملة في المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية في البلاد، والعمل المشترك وفقًا لخطط واضحة ومحددة من أجل نجاح تنفيذ التدخلات والبرامج والمشاريع المطلوبة وفقًا للأولويات والمناطق الأشد احتياجًا، وتوفير الاحتياجات المجتمعية وتخفيف المعاناة الإنسانية.

حضر اللقاءات وكيلا وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز، وقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، والوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، ومدير عام إدارة المنظمات الدولية والإقليمية بالوزارة أحمد الجاوي، ومدير عام إدارة المنظمات غير الحكومية بالوزارة زهير حامد، وعدد من المعنيين.