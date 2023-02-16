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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضو المجلس فرج البحسني اليوم الأربعاء، السفراء العرب، وبعثتي جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمدين لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الاوروبي.

العليمي يجتمع بالسفراء العرب المعتمدين لدى بلجيكا والاتحاد الاوروبي

وفي اللقاء رحب الرئيس بالدبلوماسيين العرب، وأطلعهم على طبيعة ونتائج زيارته الحالية إلى بروكسل، كما أثنى على دورهم في الدفاع عن القضية اليمنية، وخدمة مصالح الامة، ومواجهة تحدياتها المشتركة.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السفراء العرب أمام تطورات الوضع اليمني، وفرص احياء العملية السياسية على ضوء الجهود المنسقة بين الاشقاء والاصدقاء، والمبعوث الخاص للامم المتحدة، وفي ظل استمرار تعنت المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني ومشروعه التخريبي في المنطقة.

واشار فخامة الرئيس إلى التحديات الاقتصادية والانسانية التي تواجهها الدولة اليمنية، ودور الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة في استمرار الخدمات الاساسية، والحد من تداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، والبنى التحتية، وخطوط الملاحة الدولية.

وتبادل رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع السفراء العرب، النقاش حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنسيق المواقف في مختلف المحافل الاقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وسفير اليمن لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الاوروبي، محمد طه مصطفى.