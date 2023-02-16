شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن عملية ثقب لجمجمة امرأة تمت قبل 1300 عام والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اكتشف العلماء بعد فحص جمجمة امرأة عاشت قبل 1300 عام وجود ثقبين فيها.
و تشير Arkeonews إلى أنه اتضح للعلماء أن الجمجمة التي عثروا عليها في كاستل تروسينو بإيطاليا، تعود لإمرأة عاشت قبل 1300 عام، خضعت لعمليتي تثقيب الجمجمة كانت آخرها قبل وفاتها بوقت قصير.
وتضيف، لم يكتشف العلماء أي دليل يشير إلى أن هذه المرأة كانت مصابة بورم أو رض أو مرض خلقي أو أمراض أخرى. كما لم تتأكد الفرضيات التي تفيد بأن ثقب الجمجمة هو نوع من الطقوس أو مرتبط بدوافع قانونية.
وقد تمكن الباحثون من معرفة كيف تغيرت تغذية وحياة هذه المرأة من تحليل أحد أسنانها.
وتجدر الإشارة، إلى أن منشورات العصور الوسطى تحتوي على وصف لاستخدام طريقة ثقب الجمجمة في العلاج. وقد تمكن الباحثون لأول مرة من إثبات استخدام هذه الطريقة فعلا في تلك العصور.
المصدر: نوفوستي
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن عملية ثقب لجمجمة امرأة تمت قبل 1300 عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.