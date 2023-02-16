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شكلت لجانا ميدانية.. مساعٍ حوثية لفصل مئات المعلمين في إب وإحلال موالين بديلاً عنهم

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المنامة - ياسر ابراهيم - تسعى مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إلى فصل مئات المعلمين في محافظة إب (وسط اليمن) وإحلال موالين لها بديلاً عنهم.
 
وقالت مصادر تربوية إن مليشيا الحوثي شكلت لجانا ميدانية بمختلف مديريات المحافظة، يقودها مشرفو الجماعة، لما سمته "التحقق من القوة الفعلية للمدرسين والعاملين في سلك التربية والتعليم".
 
وتهدف المليشيا عبر هذه اللجان إلى فصل المئات من المعلمين الذي فروا من بطش المليشيا أو انقطعوا عن العمل بسبب توقف المرتبات للعام السابع على التوالي، واستبدالهم بموالين لها
 
وتأتي تحركات الحوثيين بالتزامن مع وجود تسريبات إعلامية عن قرب التوصل لاتفاق بصرف المرتبات للموظفين المحرومين منها منذ سبع سنوات.
 
وخلال السنوات الماضية، قامت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بفصل مئات المعلمين في المحافظة واحلال عناصر موالين لها بديلاً عنهم.
 
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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