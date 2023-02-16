شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الأمريكي: إيران أكبر عنصر مزعزع للاستقرار في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، روبرت مالي، الأربعاء إن الأدلة تتزايد على استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية في المنطقة ومن جانب روسيا في أوكرانيا.

وأضاف مالي على تويتر أن ذلك يأتي رغم "أن النظام الإيراني ينفي ذلك باستمرار".

من جهته، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا الأربعاء إن إيران ما زالت أكبر عنصر مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف كوريلا في بيان نشرته القيادة المركزية على تويتر أن استمرار إيران في إرسال أسلحة إلى ميليشيا الحوثيين يخرق قرارات مجلس الأمن الخاصة بخفض العنف في اليمن ويقوض جهود السلام.

وشدد كوريلا على دور شركاء الولايات المتحدة في التصدي لهذه الأنشطة قائلًا: "شركاؤنا عنصر أساسي في اعتراض هذه المواد ومواجهة أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة".

يأتي هذا بينما مدّد مجلس الأمن الدولي الأربعاء لمدة تسعة أشهر تجميد الأصول وحظر السفر الذي يستهدف بعض اليمنيين، هم بشكل أساسي مسؤولون في صفوف الحوثيين.

ويمدد القرار الذي تم تبنيه بالإجماع العقوبات الموجهة المفروضة على 12 شخصًا حتى 15 نوفمبر.

كما تم تمديد تفويض فريق الخبراء المكلف مراقبة تنفيذ العقوبات حتى 15 ديسمبر 2023.

وأكد المجلس مجددًا حظر السلاح الذي يستهدف الحوثيين منذ عام، علمًا أن مدة هذا الحظر غير محدودة.