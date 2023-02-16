شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل طفل وإصابة اثنين بمسيرة حوثية مفخخة بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قُتل طفل وأصيب آخران في محافظة الضالع جنوبي اليمن، إثر هجوم شنته ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بواسطة طائرة مفخخة.

وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي استهدفت بطائرة مفخخة، طلابا عائدين من مدرستهم بالقرب من حاجز تفتيش للقوات المشتركة في منطقة جعوال بمريس شمالي الضالع.

وأضافت أن الهجوم أدى إلى مقتل طفل يدعى وضاح سعيد جعوال (13 عامًا)، وإصابة محمد عبدالله جعوال (10 أعوام)، ونبيل سعيد الغريبي (22 عاما).

وأشارت إلى أنه جرى نقل الطفلين إلى عدن، غير أن وضاح توفي متأثرًا بجراحه في المستشفى.

وعبرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية عن إدانتها بأشد العبارات لهذه الجريمة البشعة التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال بيان صادر عن الوزارة إن الميليشيا الحوثية استهدفت المدنيين بطائرة مسيرة متفجرة، وإن الجريمة أسفرت عن مقتل الطفل وضاح سعيد جعوال (13 عاما)، وإصابة الطفل محمد عبدالله جعوال (10 سنوات)، والمواطن نبيل سعيد الغريبي (22 سنة) بجروح خطيرة.

ووصف البيان الجريمة بأنها "جريمة حرب وضد الإنسانية"، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الأخلاقية في حماية المدنيين، وإدانة هذه الجريمة بشكل واضح، كونها امتدادا لجرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق المدنيين والأطفال.

وطالبت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية والحقوقية العاملة في مجال الطفولة، بإدانة هذه الجرائم ومرتكبيها ومحاسبة المجرمين وتقديمهم للعدالة، مؤكدة أن هذا الصمت المريب "وصمة عار في جبين المجتمع الدولي وهيئاته".

وخلال الأشهر الماضية، صعّدت ميليشيا الحوثي الإرهابية من هجماتها المسيّرة في محافظة الضالع، متسببة بسقوط العديد من المدنيين بين قتيل وجريح.