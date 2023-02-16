شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحدهما قياديا.. القاعدة تعترف بمقتل 2 من عناصرها في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعترف تنظيم القاعدة في اليمن، أخطر فروع التنظيم عالميا، بمقتل اثنين من عناصره بينهما قياديا بارزا.

وسقط الإرهابيان في غارة جوية استهدفتهما في محافظة مأرب، شرقي اليمن.

ونشر تنظيم القاعدة، الأربعاء، بيانا مصورا يظهر صورتي عنصرين أحدهما يدعى "حسين هدبول" ويكنى حسان الحضرمي والآخر "موسى هدبول" واسمه الحركي "موحد الحضري" وهم شقيقان ينحدران من بلدة غيل باوزير في حضرموت.

وأقر تنظيم القاعدة بأن العنصرين لقي حتفهما بغارة جوية استهدفت مركبتهما في محافظة مأرب، شرقي اليمن.

وفي 30 يناير الماضي، قالت مصادر قبيلة وإعلامية، إن طائرة دون طيار استهدفت بدقة مركبة مموهة كان يستقلها قياديا في تنظيم القاعدة الإرهابي و2 من مرافقيه وذلك لدى تواجده قرب محطة وقود في بلدة "الصمدة" بوادي عبيدة شرقي مأرب.

وأشارت المصادر إلى أن الضربة الجوية لطائرة يعتقد أنها أمريكية أدت إلى مقتل من في المركبة على الفور أحدهم قياديا بارزا يدعى "حسان الحضرمي" ويعمل خبيرا في صناعة العبوات الناسفة للتنظيم الإرهابي.

وكانت طائرة دون طيار أمريكية استهدفت منزل الحضرمي مطلع ديسمبر الماضي شرقي محافظة مأرب، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر تنظيم القاعدة.

وتنفذ الطائرات الأمريكية دون طيار بين الحين والآخر غارات مشابهة في عدة محافظات يمنية، أسفرت عن تكبيد تنظيم القاعدة الإرهابي مئات القتلى والجرحى.