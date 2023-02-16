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قرار وزاري بتكليف رئيسًا لمؤسسة موانئ البحر الأحمر ومديرًا لميناء المخا

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المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارا وزاريا رقم (3) لسنة 2023، بشأن تكليف رئيسا تنفيذيا ونائبين لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، ومديرا لميناء المخاء.

وحسب إعلام وزارة النقل، فقد نص القرار على تعيين القبطان بسام سليمان علي السندي رئيسا لمجلس الإدارة، رئيسا تنفيذيا للمؤسسة.

كما نص القرار على تعيين، عبدالملك إسماعيل الشرعبي - نائبا للرئيس التنفيذي للشؤون الفنية - ومدير عام ميناء المخا.

كما نص القرار على تعيين محمد أحمد عبدالرحمن صبر - نائبا للرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية.

ونصت المادة الثانية من القرار بالعمل به من تاريخ صدوره ، وعلى المعنيين تنفيذه كلآ فيما يخصه.

يأتي هذا في ظل الاشاعات الحوثية عن تحويل مسار خطوط الملاحة البحرية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المليشيا بدلا عن موانئ عدن، وهو ما نفته الحكومة، والتي حذرت باتخاذ الاجراءات ضد المخالفين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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