رحلتين أسبوعيًا.. "اليمنية" تستأنف خط رحلتها الجوية بين عدن وأديس ابابا

المنامة - ياسر ابراهيم - استأنفت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الأربعاء، أولى خط الرحلة الجوية بين مطاري عدن الدولي واديس ابابا، بمعدل رحلتين بالاسبوع.

وأوضح رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود، أن هذه الخطوة تأتي وفق خطط الاستراتيجية للخطوط الجوية اليمنية بما يخدم إعادة تعزيز العلاقات الاجتماعية، والنشاط التجاري الذي يربط بين البلدين، بعد سبع سنوات من التوقف جراء الاوضاع التي تعيشها البلاد.

وأكد، أن الشركة اليمنية ستعمل خلال الفترة القادمة على استعادة اتجاهات وخطوط سابقة تشمل دبي والدوحة وشرق اسيا..مثمناً كافة الجهود الذي بذلت وساهمت من تفعيل الخط الرحلة المباشرة بين البلدين الصديقين اليمن واثيوبيا.

من جانبه لفت نائب المدير العام لشؤون التجارية للخطوط الجوية اليمنية محسن حيدره، خط الطيران المباشر بين عدن واديس ابابا سيساهم في دفع الحركة التجارية بعدة مجالات، خاصة وأن البلدين ترتبطان بعلاقات تاريخية قديمة.

