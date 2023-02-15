نشوب حريق مفاجئ في أحد فروع بنك الكريمي في صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - شب حريق مفاجئ، الأربعاء، في أحد فروع بنك الكريمي في صنعاء الخاضعة لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران.



وقالت مليشيا الحوثي إنها تمكنت من إخماد حريق شب في فرع بنك الكريمي بحي الاصبحي في أمانة العاصمة دون أي خسائر بشرية.



والتهمت النيران أرشيف فرع البنك في الأصبحي، فيما زعمت المليشيا أن سبب الحريق في أرشيف الفرع ناتج عن تماس كهربائي.



ولم يصدر بنك الكريمي أي تعليق حتى اللحظة حول الحريق.



وجاء الحريق في ظل حملة حوثية مستعرة ضد البنوك منذ أشهر تفاقمت أكثر بعد فضيحة سيطرة الحوثيين على عشرات المليارات من الحوالات غير المستلمة وهجوم الحوثي الشديد إعلاميا على البنك.

