عدن.. مصلحة الأراضي تنهي تمرد مدير السجل العقاري السابق بعد شهرين من إقالته

المنامة - ياسر ابراهيم - أنهت المصلحة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالعاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، تمرد مدير إدارة السجل العقاري السابق بعد رفضه تسليم الإدارة منذ نحو شهرين.



وقالت مصادر عاملة في الهيئة لـ"يمن شباب نت"، إن توجيهات صدرت باقتحام إدارة السجل العقاري وكسر الاقفال وتسليم المدير المعين "حسين جازعي" مهامه استعدادا لاستئناف نشاط الإدارة المتوقف.



وأضافت، أن المدير السابق وجدي علوان رفض القرار الإداري بإقالته واستقدم دوريات عسكرية تتبع مليشيا الانتقالي إلى المصلحة بغرض منع وعرقلة، إجراءات تسليم واستلام مع توقف نشاط الإدارة.



ويشار الى أن قرار تعيين مدير جديد لإدارة السجل العقاري جاء بعد توقيف نشاط الإدارة منذ أكثر من عام على خلفية قضايا فساد وتلاعب لم يتم إحالتها للقضاء.



وتعد إشكالات الأراضي والمرتبطة بالهيئة من أكبر الملفات الشائكة في العاصمة المؤقتة عدن التي اشترك فيها نافذون بينهم قيادات في المجلس الانتقالي.

