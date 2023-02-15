طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته.. الحكومة تدين جريمة استهداف الحوثي للأطفال في الضالع

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت الحكومة اليمنية، الأربعاء، بأشد العبارات الجريمة البشعة التي أقدمت عليها مليشيات الحوثي الإرهابية والتي تمثلت بقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بينهم طفلين وهم في طريقهم للمدرسة في منطقة مريس بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.



جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".



وقال البيان، إن الميليشيات الحوثية استهدفت المدنيين بطائرة مسيرة متفجرة وأن الجريمة أسفرت عن استشهاد الطفل وضاح سعيد جعوال 13 عاما، واصابة الطفل محمد عبدالله جعوال 10 سنوات والمواطن نبيل سعيد الغريبي 22 سنة بجروح خطيرة.



وأشار إلى أن وزارة حقوق الإنسان تقف أمام هذه الجريمة باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ومنافية لكل القيم الوطنية والأخلاقية وانتهاك صارخ للمواثيق الدولية.



وطالب البيان المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الأخلاقية في حماية المدنيين وإدانة هذه الجريمة بشكل واضح كونها امتداد لجرائم الحرب التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق المدنيين والأطفال.



وأشار إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن الاستهداف الحوثي المستمر للقرى والمناطق السكانية في مريس والجب والفاخر وحجر والمشاريح وتكثيف هجماتها عبر الطائرات المسيرة المتفجرة باتجاه تلك القرى وتكرار استهداف المدارس وروادها بشكل متعمد لإعاقة العملية التعليمية في مناطق محافظة الضالع.



وطالبت الوزارة الأمم المتحدة والمبعوث الأمين العام الخاص الى اليمن، ومفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والحقوقية العاملة في مجال الطفولة إدانة هذه الجرائم ومرتكبيها ومحاسبة المجرمين وتقديمهم للعدالة، مؤكدة أن هذا الصمت المريب "وصمة عار في جبين المجتمع الدولي وهيئاته".

