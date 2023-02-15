شكرا لبحثكم عن خبر المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه بحضرموت الوادي يستقبل اكثر من 2700 متبرع بالدم خلال عام 2022م والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سيئون / جمعان دويل

المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه بحضرموت الوادي والصحراء اصبح نقطة تحول

كبيرة في القطاع الصحي بحضرموت الوادي والصحراء ، لما يقدمه من خدمات

مجانية للمرضى سيما في مشتقات الدم ( كريات الدم الحمراء , والصفائح

الدموية , والبلازما ) ، التي كانت تشكل اعباء على مرضى حضرموت الوادي

والصحراء للاضطرار الى السفر الى عاصمة المحافظة المكلا او عدن او صنعاء

، للحصول على احد اجزاء مشتقات الدم .

ومنذ افتتاحه في مارس عام 2019 م بتمويل ودعم من السلطة المحلية ومكتب

وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء ومن رجل الخير

والأعمال الشيخ المهندس / عبدالله احمد بقشان ومؤسسة صلة للتنمية ، وعلى

مدى اربع سنوات يواصل تقديم خدماته الانسانية ويستقبل المتبرعين بالدم

طوعا او المتبرعين لأسرهم او اقرابهم او اصدقائهم وتوفير تلك المشتقات من

الدم لتخفيف معاناة المرضى ليس على صعيد الوادي والصحراء فحسب بل مرضى

المحافظات المجاورة .

حيث استقبل المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه خلال عام 2022م ، بقسم

الاستقبال بالمركز (2715) متبرع , منهم (302) متطوع متبرع بالدم, فيما

بلغ عدد اجمالي المتبرعين لمرضاهم (2413) متبرع .

اوضح ذلك لوسائل الاعلام ، مدير المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه بحضرموت

الوادي والصحراء / هاني شفيق بازهير ، واضاف في تصريحه : ان جميع

المتبرعين بالدم يخضعون للمعاينة بالمركز قبل التبرع بالدم منها : قياس

كمية الهيموجلوبين , وقياس ضغط الدم , وقياس الوزن , وتقييم المتبرع ببعض

الأسئلة المتعلقة بصحة وسلامه المتبرع , بحيث بلغ عدد اجمالي المتبرعين

اللذين تمت معاينتهم (2714) متبرع منهم (2276) متبرع لائق بالتبرع

بالدم و (438) متبرع غير لائق بالتبرع بالدم .

و اشار مدير المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه / هاني شفيق بازهير ، ان

المركز قام خلال عام 2022 م ، بصرف مشتقات ومكونات الدم وهي كريات الدم

الحمراء , والصفائح الدموية , والبلازما وبلغ عدد اجمالي مشتقات الدم

التي تم صرفها (3751) مشتق من مشتقات الدم وهو عبارة عن عدد المستفيدين

من خدمات المركز على النحو التالي : بلغ عدد قرب كريات الدم الحمراء التي

تم صرفها (2049) كيس دموي , وبلغ عدد اجمالي اكياس الصفائح الدموية التي

تم صرفها (901) قربة من الصفائح الدموية , وبلغ عدد اجمالي قرب

البلازما التي تم صرفها (801) قربة من البلازما ، مشيرا انه يستفيد من

هذه المشتقات جميع المرضى اللذين يعانون من الامراض المزمنة مثل الفشل

الكلوي وامراض الدم بأنواعها واصحاب الحروق والنزيف المستمر ، مشيرا بان

اجمالي المستفيدين من خدمات المركز على مدى اربع سنوات 9711 مستفيد

ومستفيدة ، مؤكدا انه يتم تقديم هذه الخدمة الطبية الجليلة بصورة مجانية

لجميع المرضى ليس بالمرافق الصحية والمراكز التخصصية الحكومية فحسب بل

للمرافق الصحية الخاصة ، تخفيفا لمعاناتهم مع المرض , بحيث ان المركز هو

الوحيد الذي يغطي احتجاجات محافظه حضرموت الوادي والصحراء والمحافظات

المجاورة .

وعبر مدير المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه بحضرموت الوادي والصحراء /

هاني شفيق بازهير في ختام تصريحه عن شكره وتقديره لقيادة السلطة المحلية

بالوادي والصحراء ومكتب وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بالمدير العام

الدكتور / هاني خالد العمودي على دعمهم المتواصل وجهودهم في تذليل كافة

المعوقات التي تواجه العمل بالمركز ولكل الجهات الداعمة ، واشكر موصول

للطاقم العامل بالمركز اللذين يبذلون جهودا كبيرا في خدمة اهلهم ومجتمعهم

والشكر والتقدير لكل المتبرعين بالدم جعله الله في ميزان حسناتهم //.