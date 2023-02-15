شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي الجنوبي يدرب الصحفيين على مهارات المحتوى الاعلامي المؤثر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اختتمت اليوم بالعاصمة عدن الدورة التدريبية بعنوان "مهارات المحتوى الاعلامي المؤثر" التي نظمها قطاع التدريب والتأهيل بالهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي بالتعاون مع نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين .

وفي مستهل حفل الختام أكد د.عبدالله الحو عضو مجلس ادارة الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي رئيس قطاع التدريب والتأهيل أن هذه الدورة هي أولى ثمار العمل المشترك بين قطاع التدريب والتأهيل ونقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لهذا العمل المشترك هو تدريب وتأهيل الجيل الجديد وإعادة تأهيل المشتغلين في وسائل الإعلام بمهارات الإعلام الجديد.

وأوضح د.الحو أن برنامج عمل القطاع حافل بالدورات التدريبية وان القطاع يتطلع إلى مشاركة أوسع للصحفيين والإعلاميين والناشطين الجنوبيين المؤثرين في هذه الدورات ومنهم من ترشحهم نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين.

من جانبه أوضح عيدروس باحشوان نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين أن النقابة مهتمة بتوسيع مجالات التدريب والتأهيل لأعضاء النقابة ولكافة الاعلاميين الجنوبيين، معتبرا أن هذا النشاط هو مفتاح العمل الرئيس للنقابة تنفيذا لأحد أهم قرارات المؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين.

وشكر النقيب باحشوان قطاع التدريب والتأهيل بالهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي ورئيسه د.عبدالله الحو على تفاعله مع أولى مهمات وأنشطة النقابة الوليدة، متمنيا مواصلة هذا التعاون المشترك.

إلى ذلك أشار د. ياسر باعزب رئيس دائرة التدريب والتأهيل في نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين الى أن الدائرة أعدت مشروعا متكاملا في مجال تدريب وتاهيل الكادر الصحفي والاعلامي، مشيرا إلى ان هذه الدورة أولى خطوات نشاط الدائرة وستليها عدد من الدورات التخصصية القادمة.

وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات المشاركة في الدورة على المتدربين الذين عبروا عن مشاعر التقدير والامتنان لقطاع التدريب والتأهيل لدوره الوطني في تأهيل الشباب والشابات الجنوبيين على المهارات في الإعلام الجديد، معبرين عن شكرهم الخاص لنقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين على اهتمامها بتأهيل الجيل الجديد من أعضاء النقابة ومن المشتغلين في الوسائل الاعلامية.

وكانت الدورة التي استمرت (5) ايام استهدفت (16) متدربا ومتدربة تلقوا خلالها معارف ومهارات في مجال صناعة المحتوى المؤثر والوسائل المستخدمة لإيصال هذا المحتوى عبر الوسائط والمنصات الاليكترونية المتعددة.