شكرا لبحثكم عن خبر وزارة النقل تكذب مزاعم حوثية بشأن ميناء الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بحث الدكتور عبدالسلام صالح حُميد في لقاء اليوم الأربعاء بديوان الوزارة في العاصمة عدن مع ممثلي وزارة الصناعة والتجارة شائعات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران حول موافقة التحالف على تحويل الخطوط الملاحية وسفن البضائع إلى موانئ الحديدة.

ودعت الوزارتان التجار في بيان إلى الانتباه للشائعات، نافية أي تعديل في إجراءات دخول البضائع للموانيء بما في ذلك ميناء الحديدة.

وأوضح البيان أن الشائعات المنتشرة محض أكاذيب ومحاولة للالتفاف على القانون والآليات المتفق عليها مع قيادة التحالف والأمم المتحدة، محذرا من الانجرار وراء شائعات المليشيات الحوثية الإرهابية.

واعتبر شائعات المليشيا مجرد محاولة للتملص من الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها، مؤكدا تعرض مرتكبها للعقوبات القانونية وصولاً إلى الإدراج على القائمة السوداء.

وكشف عن اعتزام وزارتي النقل والتجارة إعلان مجموعة تدابير لتنظيم حركة التجارة في الموانيء المختلفة لضمان سهولة ويسر وصول البضائع ورفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة.