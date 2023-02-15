شكرا لبحثكم عن خبر عن رسالتها حول حكم تغيير الجنس وآثاره: الماجستير بامتياز من جامعة عدن للباحثة/ إصرار إقبال محمود عبدالعزيز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن- خاص:

منحت جامعة عدن ممثلة بكلية التربية/ قسم الدراسات الإسلامية درجة الماجستير بامتياز للباحثة / إصرار إقبال محمود عبدالعزيز ، عن رسالتها الموسومة ب

(حكم تحويل الجنس والآثار المترتبة عليها :دراسة فقهية في ضوء الشريعة الإسلامية.

وقد عرضت الدراسة بالاستقراء والتحليل عمليات تحويل الجنس بنوعيها (تصحيح الجنس ،وتغيير الجنس )،ومدى مشروعيتها، والآثار المترتبة عليها ، وجاءت الدراسة مواكبة للتقدم الذي أحرزه الأطباء في مجال زرع ونقل الأعضاء ، ومنها نقل وزرع الأعضاء التناسلية.

وتوزعت الرسالة التي تمت مناقشتها العلنية صباح اليوم الأربعاء في قاعة سليمان العيسي بجامعة عدن على ثلاثة فصول تناولت مفهوم تحويل الجنس، وأقسامه، وأسبابه،و الحكم الشرعي ، إضافة إلى الآثار على عمليات تحويل الجنس.

وقالت الباحثة إن من أهم أسباب اختيار موضوع الرسالة التطور الحاصل في العلوم المادية البحتة في مجال الطب والبيولوجيا عموما ، وعمليات تحويل الجنس على وجه الخصوص، وكذا ظهور بعض التجاوزات والاختلافات الخطيرة التي قد تؤدي إلى استباحة الحركات واختلاط الأنساب، وضياع الحقوق

.وانهت الباحثة رسالتها بعدد من النتائج والتوصيات كان من أهمها أن عمليات تحويل الجنس توجب التفريق بين الزوجين سواء برضاهما أو بحكم القاضي، كما أوصت بضرورة إصدار تشريع خاص في القانون اليمني ينظم موضوع تحويل الجنس (لمرضى الترانسكس )،تماشيا مع الشريعة الإسلامية.

وقد تكونت لجنة مناقشة الرسالة من :

أستاذ مشارك دكتور محمد سيف العمري رئيسا ومناقشا خارجيا جامعة أبين

أستاذ مساعد دكتور ياسر فضل الدلالي عضوا ومشرفا علميا جامعة عدن

أستاذ مساعد دكتور عبدالرحيم محمدسيف الشمسي عضوا ومناقشا داخليا جامعة عدن.

وبهذا الإنجاز العلمي تتقدم أسرة تحرير أنباء عدن بخالص التهنئة للباحثة متمنية لها مزيدا من التقدم و النجاح.