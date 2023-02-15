شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يقتل الطلبة بمريس وهم في طريقهم الى المدرسة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أدانت وزارة حقوق الانسان بأشد العبارات الجريمة البشعة التي أقدمت عليها مليشيات الحوثي الارهابية والتي تمثلت بقتل واصابة ثلاثة اشخاص بينهم طفلين وهم في طريقهم للمدرسة في منطقة مريس التابعة لمحافظة الضالع. وقال بيان صادر عن الوزارة أن الميليشيات الحواثية استهدفت المدنيين بطائرة مسيرة متفجرة بدون طيار وأن الجريمة أسفرت عن إستشهاد الطفل وضاح سعيد جعوال 13 عام ، واصابة الطفل محمد عبدالله جعوال 10 سنوات والمواطن نبيل سعيد الغريبي 22 سنة بجروح خطيرة . وجاء في البيان "أن وزارة حقوق الانسان وهي تقف أمام هذه الجريمة باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية ومنافية لكل القيم الوطنية والأخلاقية وانتهاك صارخ للمواثيق الدولية، فأنها تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الاخلاقية في حماية المدنيين وادانة هذه الجريمة بشكل واضح كونها امتداد لجرائم الحرب التي ترتكبها مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من ايران بحق المدنيين والأطفال ،من خلال استهدافها المستمر للقرى والمناطق السكانية في مريس والجب والفاخر وحجر والمشاريح وتكثيف هجماتها عبر الطائرات المسيرة المتفجرة باتجاه تلك القرى وتكرار استهداف المدارس وروادها بشكل متعمد لاعاقة العملية التعليمية في مناطق محافظة الضالع" . وطالبت الوزارة الأمم المتحدة والمبعوث الامين العام الخاص الى اليمن، ومفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان والمنظمات الدولية والحقوقية العاملة في مجال الطفولة إدانة هذه الجرائم ومرتكبيها ومحاسبة المجرمين وتقديمهم للعدالة، مؤكدة ان هذا الصمت المريب "وصمة عار في جبين المجتمع الدولي وهيئاته .

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