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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، حرص السلطة المحلية على تنظيم العمل والإستفادة القصوى من مشاريع الجهات المانحة وتدخلات المنظمة الدولية.

لملس يؤكد حرص محلي عدن الإستفادة القصوى من تدخلات المنظمات الدولية

وأشار خلال لقاءه، اليوم، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المشاريع "أوتشا" سجاد محمد، ونائبه سعيد حرسي إلى استعداد السلطة المحلية للتعاون وتذليل الصعوبات لتسهيل العمل الإنساني، بما يضمن توحيد الجهود والمشاركة في توظيف الدعم في مكانه المناسب والصحيح.

من جانبه استعرض المسؤول الأممي سلسلة المشاريع والأعمال التي تنفذها المنظمة في عدن ومختلف المحافظات وفي المجالات المختلفة منها، مجال نزع الألغام، إضافة إلى مساعدات حماية الحياة، والمساعدات في جانب التنمية.

