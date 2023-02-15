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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مع،مدير برنامج تنمية المناطق المحلية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي شتيفان شميت، المشاريع المتعلقة بسبل العيش كمشاريع تشغيل الشباب وتنمية مهاراتهم لسوق العمل ومشاريع تنمية المراة وخاصة الريفية، وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي.

الأغبري يناقش مع مسوؤل أممي تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة

وأكد الاغبري في الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل عوض مَشْبح، حرص الحكومة على المساعدة والتنسيق مع المنظمات الأممية والهيئات والمراكز الخيرية للوقوف مع اليمن والعمل على انجاز المشاريع والبرامج التنموية..مشيدا بالدور الهام الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تجاه اليمن ومثمنًا الجهود المبذولة لتنفيذ برنامج مشروع المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن بشقيه الإقتصادي والمؤسسي والهادف إلى خلق بيئة تنموية للسلطات المحلية.

