شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية يشارك في جلسة حوار خاصة بشان بلادنا نظمها الاتحاد الاوروبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في جلسة الحوار الخاصة بشأن اليمن التي عقدتها اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي وذلك في إطار مشاركته في الزيارة الرئاسية التي يجريها فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي للاتحاد الأوروبي ومملكة بلجيكا.

وزير الخارجية يشارك في جلسة حوار خاصة نظمها الاتحاد الاوروبي

وخلال حديثة أشار وزير الخارجية إلى أن خطة إحلال السلام في اليمن ينبغي أن تركز على حل جذور وأسباب الصراع ويأتي في مقدمة ذلك إنهاء الانقلاب القائم على ادعاء الحق الإلهي في الحكم ومعالجة أثاره الكارثية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وانسانيا، استنادا إلى المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

وتطرق للجهود المبذولة الهادفة للدفع قدما بعملية السلام.. مؤكدا أن الجانب الحكومي ينظر بإيجابية لتلك الجهود انطلاقا من حرصه على إخراج اليمن من الوضع المأساوي الذي فرضته مليشيا الحوثي على الشعب اليمني.. لافتا إلى الفرص التي قد تسفر عنها تلك الجهود لإحداث تحولات سياسية إيجابية.

وأشار وزير الخارجية للمصالح الأمنية اليمنية الاوروبية المشتركة في البحر الأحمر وما تشكله مليشيا الحوثي من تهديد للملاحة الدولية وخطوط امداد الطاقة العالمية وما يمثله استهداف موانئ تصدير النفط والمنشآت والناقلات النفطية من تهديد واخلال بالأمن والسلم الدوليين.

وأوضح الدور الإيراني التخريبي في اليمن واستمرار تدفق أطنان الأسلحة الإيرانية المهربة إلى مليشيا الحوثي ووقود الصواريخ والمسيرات التي تستخدمها مليشيا الحوثي في ضرب المصالح النفطية في اليمن.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي تتألف من سفراء يمثلون جميع الدول الأعضاء الـ 27 واللجنة مسؤولة عن السياسة الخارجية والأمنية المشتركة ومعنية بمراقبة الوضع الدولي والتوجهات الاستراتيجية لعمليات إدارة الأزمات، ورفع التوصيات للمجلس الاوروبي بالمقاربات الاستراتيجية وخيارات السياسة العامة.

حضر اللقاء سفير اليمن في بروكسيل محمد طه مصطفى.