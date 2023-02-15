اختطفت العشرات بينهم أطفال.. مليشيا الحوثي تواصل حملتها الانتقامية ضد المدنيين في "حزم العدين" غربي إب



المنامة - ياسر ابراهيم - واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية، حملتها الانتقامية التي بدأتها قبل نحو ثلاثة أسابيع ضد المدنيين في مديرية حزم العدين غربي إب (وسط البلاد).



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي الإرهابية تنفذ منذ يومين حملة انتهاكات واسعة في قرية "أهمول الشعبة" بمديرية حزم العدين، وقامت بمداهمة العديد من المنازل.



وأوضحت المصادر أن الحملة الحوثية داهمت عدد من المنازل وشنت حملة اختطافات واسعة في صفوف أبناء القرية طالت العشرات من بينهم أطفال.



وأشارت المصادر أن المليشيا تتهم سكان القرية بأنهم "دواعش" وهي تُهمة عادة ما تلصقها ضد المناوئين لها أو الرافضين الانخراط للقتال في صفوفها.



وتأتي الحملة امتداداً لحملة واسعة تقودها المليشيا في المديرية منذ نحو ثلاثة أسابيع في المديرية، اختطفت خلالها العشرات من المدنيين، وتسببت بمقتل وإصابة آخرين، في عُزلة "جبل حُريم" ومن قبلها عزلة "الأبعون".

