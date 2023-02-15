شكرا لبحثكم عن خبر درع الوطن: لا صحة لتسلمنا نقاط او معسكرات داخل عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفت قوات درع الوطن صحة المزاعم المتداولة بشأن تسلمها نقاط او معسكرات داخل عدن. واكدت في بيان صادر عنها اليوم : ان قواتها متواجدة في معسكراتها ولم تقم باي تحركات كما اشيع عنها، موضحة للجميع انها لن تنتشر في اي نقاط او معسكرات داخل عدن. وجددت القوات تأكيدها على اهدافها الواضحة وهي مواجهة المد الحوثي الايراني، كما اعلنت مرارا وتكرارا. وشددت على أن حملة الشائعات المسعورة التي تشنها أطراف معادية الغرض منها ايجاد الفرقة بين أصحاب الهدف الواحد والقوة الواحدة كما يبدو ظاهرا بوضوح لكل العقلاء.

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