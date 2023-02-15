إب..الظروف المعيشية تُجبر شابين على الانتـ حار

المنامة - ياسر ابراهيم - أجبرت الظروف المعيشية الصعبة، شابين يمنيين على الانتـ حار في حادثتين منفصلتين بمحافظة إب الخاضعة لمليشيا الحوثي الانقلابية.



وقالت مصادر محلية إن شابا أقدم على الانتـ حار في منطقة "التفادي" بمديرية حبيش شمالي محافظة إب، بسبب الظروف المعيشية الصعبة.



وقبل يومين أقدم شاب يدعى (ح غ ع) على الانتـ حار في منطقة "المعاين" بمدينة إب، لذات السبب.



وهذه الحادثة السادسة من نوعها التي تشهدها المحافظة منذ مطلع العام الجاري، في ظل ازدياد أعداد الحالات النفسية بشكل غير مسبوق نتيجة تدهور الأوضاع الإقتصادية والمعيشية التي أحدثتها الحرب في البلاد.



