اليمن.. مقتل وإصابة ستة أطفال بانفجار ألغام حوثية جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل ثلاثة أطفال وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار لغمين حوثيين، في حادثتين منفصلتين شهدتهما محافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقالت مصادر حقوقية، إن لغماً حوثيا انفجر في مجموعة من الأطفال بمديرية حيس (جنوب الحديدة) قبيل مغرب أمس الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة ثالث.



وأوضحت المصادر أن الحادثة وقعت أثناء ما كان الأطفال يلعبون كرة القدم في ملعب ترابي شرق مدرسة القعقاع، وأدت إلى مقتل الطفلين (محمد عبده رزة، يعقوب نزهان فيصل)، وإصابة (عبد الملك عبده حساني).



وفي حادثة أخرى، أدى انفجار لغم حوثي إلى مقتل طفل وإصابة اثنان آخران، في مدينة الدريهمي.



وأمس الأول، أصيبت طفلة في الرابعة عشر من عمرها بجراح بليغة أدت إلى بتر ذراعها اليمني وتهتك ذراعها اليسرى فضلاً عن شظايا في أجزاء متفرقة من جسدها، جراء انفجار لغم حوثي في كيلو 7 شرق مدينة الحديدة.



ومنذ مطلع العام الجاري قتل وأصيب نحو 60 مدنياً في محافظة الحديدة جراء الألغام الحوثية ومتفجرات مخلفات الحرب.

