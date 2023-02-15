شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمات المجتمع المدني تدين حكم المليشيات الحوثية ضد انتصار الحمادي وزميلاتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عبرت منظمات المجتمع المدني، عن ادانتها واستنكارها المطلق للحكم الصادر من قبل المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة ايرانيًا، والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي، ضد انتصار الحمادي، الذي صدر في نوفمبر 2021، بالسجن لمدة خمس سنوات وما تلي الحكم من تشويه وتشهير.

واشارت المنظمات في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، إلى ما تعرضت له الحمادي اثناء احتجازها لكافة انواع التعذيب النفسي والجسدي وارغامها تحت الضغط على الاعتراف بالتهم الكاذبة المنسوبة لها دون اي دليل.

واكدت المنظمات، ان الحكم الجائر يأتي ضمن منهجية ارهابية تمارسها مليشيا الحوثي ضد المراة في اليمن مستنسخة اساليب ووسائل المنظمات الإرهابية والانظمة الايدولوجية الدكتاتورية في قمع المرأة واخفاء صوتها..مشيرة إلى ان المليشيات الحوثية مارست ضد المرأة اليمنية كافه الانتهاكات كالاختطاف، والتعذيب، والاخفاء القسري، والحكم بالإعدام، وتقييد حرية في التنقل والسفر، وفرضت القيود على الحريات الشخصية للمرأة على غرار جماعة طالبان والنظام الإيراني.

ولفت البيان، إلى ان المرأة اليمنية تعيش في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي أوضاعًا صعبه تعتبر هي المرحلة الأسواء في تاريخ اليمن، إضافة للانتهاكات التي تمارسها المليشيات ضد الناشطات والمدافعات عن حقوق الانسان..مؤكدًا ان المرأة اليمنية بشكل عام تتعرض للعنف والاقصاء والتجهيل وتقييد حريتها..مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأمم المتحدة، القيام بشكل عاجل بالضغط على مليشيا الحوثي بالافراج عن انتصار الحمادي وزميلاتها، والضغط على مليشيات الحوثي لوقف الانتهاكات ضد المرأة اليمنية والافراج عن كافة المعتقلات في السجون الحوثية، وايجاد اليات فاعلة لحماية المرأة اليمنية من بطش المليشيات الحوثية.

فيما يلي المنظمات الموقعة على البيان:-

1- رابطة معونة لحقوق الانسان

2- تحالف نساء من اجل اليمن

3- الرابطة الإنسانية للحقوق

4- رابطة حماية المعنفات والناجيات من سجون الحوثي

5- منظمة كوني وطن للحقوق والحريات

6- منظمة السلام للحقوق والحريات

7- الرابطة الإنسانية للحقوق

8- التكتل الدولي للحقوق والحريات

9- البيت اليمني الاوروبي

10- المركز اليمني الهولندي

11- بروكن شير لضحايا الألغام

12- المنظمات الأوروبية المتحالفة من أجل السلام

13- منظمة نداء انقاذ للحقوق والتنمية والإغاثة

14- منظمة اصوات حرة للإعلام والحريات

15- تنوع للحقوق والحريات

16- الشبكة اليمنية للحقوق والحريات

17- التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان (تحالف رصد)

18- المجلس الوطني للأقليات في اليمن

19- الاتحاد الوطني الفئات الاشد فقرا

20- منظمة رصد للحقوق والحريات

21- التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد

22- مؤسسة صح لحقوق الإنسان

23- مؤسسة خليج عدن للتنمية البشرية والخدمات الاجتماعية

24- المؤسسة الوطنية لحماية المرأة والطفل

25- مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان (حجة)

26- تحالف نساء من أجل السلام في اليمن

27- رابطة حماية المعنفات والناجيات من سجون الحوثي

28- منظمة كوني وطن للحقوق والحريات

29- منظمة نداء انقاذ للحقوق والتنمية والإغاثة

30- منظمة اصوات حرة للإعلام والحريات

31- المركز القانوني اليمني لحقوق الانسان

32- مؤسسة مسار للتنمية وحقوق الإنسان

33- منظمة شباب ضد الفساد تعز

34- منظمة السلم الاجتماعي

35- منظمة مناصرة للتنمية وحقوق الانسان

36- المنظمة الوطنية للتنمية

37- مؤسسة الضالع للإعلام ورصد انتهاكات حقوق الإنسان

38- مؤسسة الشباب الديمقراطي

39- مؤسسة المهرة للأعمال الإنسانية

40- مؤسسة فوركيه لحقوق الإنسان

41- مركز المستقبل لدراسات حقوق الانسان

42- مؤسسة ضمير الإنسانية

43- مركز الدراسات القانونية وحقوق الانسان

44- المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية

45- يمن رايتس للحقوق والتنمية

46- الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل

47- منظمة هيومن رايتس رادر لحقوق الإنسان

48- مركز رصد للحقوق والتنمية

49- مركز عدن للدراسات والرصد

50- منظمة صوت الطفل

51- منظمة عين للحريات الإعلامية

52- مؤسسة حرية لحقوق الإنسان والتنمية

53- منظمة دفاع للحقوق والحريات

54- منظمة رصد للتنمية والحقوق البيضاء

55- مؤسسة ضمير للحقوق والحريات شبوة

56- اتحاد نساء تهامة

57- مبادرة قوى الحراك الجنوبي لشؤون القتلى والمعتقلين

58- مؤسسة الضالع للعدالة والانصاف

59- منظمة حق لحقوق الإنسان

60- منظمة معا نستطيع للتنمية وحقوق الإنسان

61- مؤسسة قواسم للحقوق والتنمية

62- مبادرة شباب للتنمية والسلام

63- منظمة سقطرى للحقوق والحريات

64- منظمة شمول للإعلام وحقوق الانسان

65- منظمة مساواة للحقوق والحريات

66- منظمة شاهد للحقوق والحريات حضرموت سيئون

67- منظمة هيومن فري لحقوق الانسان

68- مؤسسة بصمة امل للتنمية وحقوق الإنسان لحج

69- المؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان حجة

70- التكتل الجنوبي لحقوق الإنسان

71- منظمة تعايش للحقوق والتنمية

72- المنظمة الشعبية للدفاع عن الحريات

73- منظمة شهود لحقوق الانسان عمران

74- منظمة ١١ فبراير للدفاع عن الحقوق والحريات

75- منظمة السلام والمبادرة الإنسانية

76- مؤسسة بصمة امل للتوجه المدني

77- منظمة مساواة للتنمية وحقوق الإنسان

78- ملتقى ابناء تعز للحقوق المدنية

79- منظمة مدى للحقوق والحريات

80- مؤسسة الطاقة التنموية الإنسانية

81- جمعية المرأة والطفل بالجوف

82- المنظمة اليمنية للأسرى والمعتقلين

83- منظمة نضال لحقوق الإنسان

84- منظمة الشاهد لتعزيز ودعم حقوق الإنسان

85- المؤسسة الوطنية للتنمية الديمقراطية

86- مركز حرية للدفاع عن الحريات الإعلامية

87- منظمة عون لحقوق الانسان

88- المركز الوطني للتنمية والحريات

89- مركز وعي للإعلام وحقوق الانسان

90- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان

91- مؤسسة السلام للإغاثة الإنسانية

92- التكتل الشعبي للسلام وحقوق الانسان

93- منظمة كرامة للحقوق والتمكين السياسي

94- منظمة الحياة لك لحقوق الإنسان

95- منظمة سوا للحقوق والتنمية

96- المنبر اليمني للدراسات والإعلام

97- منظمة رصد لحقوق الانسان (المحويت)

98- منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري

99- منظمة عدالة للتنمية وحقوق الإنسان

100- المركز الإنساني لحقوق الإنسان

101- منظمة الجوف للحقوق والحريات

102- منظمة شاهد للحقوق والتنمية (صنعاء)

103- منظمة شاهد للحقوق والحريات (مأرب)

104- منظمة حرية وإنصاف للعدالة والتنمية

105- التكتل الشعبي للسلام وحقوق الإنسان

106- منظمة كرامة للحقوق والحريات

107- منظمة راصد لحقوق الانسان (حضرموت)

108- منظمة حجور لحقوق الانسان

109- منظمة رصد للحقوق والتنمية –صنعاء

110- منظمة اسيتودانت رايتس

111- منظمة العدالة والانصاف

112- منظمة السلام للحقوق والحريات

113- المؤسسة الوطنية للتنمية

114- منظمة تفائل للحقوق والتنمية

115- منظمة الشاهد لتعزيز الديمقراطية ودعم حقوق الانسان

116- منظمة الوفاق للحقوق والتنمية

117- ملتقى أبناء تعز للحقوق والتنمية

118- منظمة سلام للحقوق والحريات والتنمية

119- المنظمة الشعبية للدفاع عن الحريات

120- ملتقى أبناء المسيمر للتنمية الاجتماعية

121- مؤسسة البديل الثالث للتنمية المجتمعية

122- منظمة حريتي / الحديدة

123- منظمة السلام /عمران

124- منظمة حرية وإنصاف

125- مركز الناس لحقوق الانسان

126- مؤسسة تمكين المرأة اليمنية

127- الرابطة الإنسانية للحقوق

128- التكتل الدولي للحقوق والحريات

129- المركز اليمني الهولندي

130- مؤسسة نقلة حياة NDA

131- منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري

