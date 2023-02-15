بدعوى أنه من أملاك الدولة.. مليشيا الحوثي تداهم منزل مواطن في صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - داهمت مليشيا الحوثي منزل مواطن، في صنعاء، وأطلقت الرصاص الحي، الذي تسبّب بإصابات، وحالة ذعر في أوساط ساكنيه، وساكني المنازل المجاورة.



وقالت مصادر محلية إن حملة حوثية مكونة من ستة أطقم ومصحوبة بعدد من الزينبيات داهمت منزل المواطن يحيى الرياشي، في حي الروضة، بعد أن فرضت طوقاً أمنياً عليه.



وأفادت أن المليشيا حاولت اقتياد والدة الرياشي، الحامل في شهرها الثامن، إضافة إلى جدته "المسنة".



وأشارت أن المداهمة للمنزل، كانت محاولة من المليشيا لإخراج ساكنيه منه بمزاعم أنه من أملاك الدولة.



من جهته يؤكد الرياشي، بأن المنزل يعود لجده "مانع علي الرياشي" والذي يسكن فيه منذ سنوات ولديه عقد استئجار من مصلحة أراضي وعقارات الدولة مضى عليه أكثر من عشرين عاماً.



وقاوم الرياشي الحملة، ورفض المغادرة ولمنع اختطاف والدته وجدته أطلق النار في الهواء، مما أجبر المليشيا على التراجع من خطفهما، إلا أنها أطلقت الرصاص بكثافة، وبصورة عشوائية، وقد تسببت بإصابة طفلة عمرها ثمانية أشهر.



وما زالت المليشيا تمارس مضايقات بحق أسرة الرياشي، منها ملاحقة أفرادها بصورة مستمرة، حيث بقي مسلحون في الحي بهدف ترويع السكان.