مقتل مواطن على يد مسلح حوثي داخل مستشفى خاص بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن طعناً بالسلاح الأبيض، داخل مستشفى خاص، أمس الإثنين، على يد مسلح حوثي في العاصمة صنعاء.



وقالت مصادر محلية إن مسلحًا حوثيًا اقتحم مستشفى مغربي للعيون بشارع الزبيري، وسط العاصمة صنعاء وهاجم المواطن "علي عبدالله الهصيصي" من أبناء محافظة البيضاء وقتله طعنا بالجنبية.



ووفقاً للمصادر، فإن المسلح الحوثي لاذ بالفرار بعد ارتكاب جريمته، بالرغم من تواجد الحراسة الأمنية للمستشفى.



ولم تذكر المصادر الأسباب التي دفعت المسلح الحوثي لارتكاب جريمته وسط المستشفى.

وتزايدت جرائم القتل والاختطافات التي يمارسها عناصر وقيادات ومشرفي مليشيات الحوثي في مناطق سيطرتهم مستغلين نفوذهم واستقوائهم بالسلاح وغياب سلطة القضاء والضبط.