وول ستريت: واشنطن تدرس تزويد أوكرانيا بالأسلحة الإيرانية المضبوطة سابقا وكانت متجهة للحوثيين باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون، الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي يدرس إرسال آلاف الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها بالإضافة لأكثر من مليون طلقة ذخيرة إلى أوكرانيا، والتي صودرت بعدما كانت متجهة إلى المقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.



واعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال، بأن ذلك يمثل خطوة غير مسبوقة من شأنها أن تساعد كييف في محاربة القوات الروسية.



وقال المسؤولون الأمريكيون إنهم يتطلعون إلى إرسال أكثر من 5000 بندقية هجومية إلى أوكرانيا، و 1.6 مليون طلقة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة، وعدد صغير من الصواريخ المضادة للدبابات.



بالإضافة إلى أكثر من 7000 صواعق تقاربية تم ضبطها في الأشهر الأخيرة قبالة الساحل اليمني من مهربين يشتبه في أنهم يعملون لصالح إيران، وفق ما أفادت الصحيفة.

