شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصل بروكسل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بروكسل :

وصل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء ومعه عضو المجلس فرج البحسني الى العاصمة البلجيكية بروكسل، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين في مملكة بلجيكا الصديقة، والاتحاد الاوروبي.

وكان في استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والوفد المرافق له في مطار بروكسل العسكري، رئيس مراسم القاعدة الجوية الكولونيل جوشيل دينيس، وسفير اليمن لدى بلجيكا والاتحاد الاوروبي محمد طه مصطفى، واعضاء السفارة.

ويتضمن برنامج الزيارة الرئاسية مباحثات قمة مع ملك بلجيكا فيليب ليوبولد، تتركز حول العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التشاور والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الوطنية، والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما سيلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل، والممثل الاعلى للاتحاد نائب رئيس المفوضية الاوروبية جوزيب بوريل، والمفوضة الاوروبية للشراكات الدولية جوتا اوربيلين، وعدد اخر من المسؤولين الاوروبيين للبحث في المستجدات اليمنية، والضغوط الاوروبية المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية الارهابية وداعميها الايرانيين، على التعاطي الجاد مع جهود الاشقاء والاصدقاء لانهاء معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في السلام والاستقرار، وبناء دولة عصرية تحترم الحقوق والحريات.

ويرافق فخامة الرئيس، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية، وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك