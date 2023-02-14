شكرا لبحثكم عن خبر استشهاد طفلين وإصابة آخر بانفجار لغم حوثي أثناء لعبهم كرة القدم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استشهد طفلين وأصيب آخر جراء انفجار لغم حوثي اثناء لعبهم كرة القدم عصر اليوم بالقرب من منازلهم في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة. وقالت مصادر طبية أن انفجار اللغم الحوثي تسبب باستشهاد الطفل مفيد محمد عبده البالغ من العمر 8 سنوات والطفل يعقوب نزهان فيصل البالغ من العمر 12 سنة، فيما أصيب الطفل عبدالملك عبدالله حساني البالغ من العمر 13 سنة. وأكد المصدر أن انفجار اللغم الحوثي تسبب بتمزيق أجسام الطفلين مفيد محمد عبده ويعقوب نزهان فيصل وحول اجسامهم إلى اشلاء فيما أصيب الطفل عبدالملك عبدالله حساني بشظايا متفرقة في جسده أسعف على إثرها إلى مستشفى الخوخة لتلقي الأسعافات الأولية . وتشكل الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها مليشيات الحوثي في المناطق السكنية والمزارع والطرقات والمرافق الحكومية خطراً يهدد حياة المدنيين الأبرياء قتل بسببها الآف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء.

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