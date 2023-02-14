شكرا لبحثكم عن خبر قائد الفرقة الأولى عمالقة يزور معهد الثلايا في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن / خاص

زار العميد رائد الحبهي قائد الفرقة الأولى عمالقة صباح اليوم الأربعاء معهد الشهيد الثلايا لتأهيل القادة في العاصمة عدن.

خلال الزيارة اطلع العميد الحبهي من مدير المعهد الثلايا العميد الركن علي ردمان قحطان على الأعمال التي يقوم بها كادر الطاقم التدريبي في المعهد في عملية تأهيل وتدريب القادة مشيرًا إلى مضاعفة الجهود في سبيل استمرارية العملية التدريبية في المعهد وانتظامها وكذا رفع مستوى التأهيل فيه.

وأشاد العميد رائد الحبهي بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المعهد والكادر التعليمي في تدريب القادة وتأهيلهم، فمعهد الثلايا هو مصنع القادة إذ تخرج منه الكثير من القيادة العسكريين البارزين.

ونقل العميد الحبهي تحايا نائب رئيس المجلس الرئاسي قائد ألوية العمالقة عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي إلى كافة القائمين على المعهد وطاقمه التدريبي.

رافق العميد الحبهي بالزيارة كل من العقيد ذو يزن السلمي أبو سيف، والعقيد ركن عبد الرقيب الاشطل، والمقدم محمد العقربي والنقيب علي المنصري، والنقيب صقر العزاني.